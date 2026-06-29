「新馬戦」（２８日、福島）４番人気のウインワーグナー（牡２歳、父フィエールマン、母ウインアルカンナ、美浦・武市）が、２着馬の追い上げを頭差でしのいだ。菊沢は「早めに抜け出した分、遊ばれてしまいましたが、並ばれてから盛り返すガッツを見せてくれました。これからが楽しみ」と勝負根性を評価。武市師は「お母さんが難しい馬でしたが、今のところ性格はいいので」と今後の成長に期待していた。