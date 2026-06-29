「有力馬次走報」（２８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆安田記念を制したシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博）は予備登録を済ませているジャックルマロワ賞・Ｇ１（８月１６日・仏ドーヴィル、芝直線１６００メートル）で、引き続き武豊とコンビを組む。２８日に所属するキャロットクラブがホームページで発表した。