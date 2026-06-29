「新馬戦」（２８日、小倉）２番人気のワールドエンジェル（牝２歳、父スワーヴリチャード、母アースエンジェル、栗東・橋田）が逃げ切り勝ち。最内枠から勢い良くハナを奪ってスピードを生かし、そのまま後続を振り切って２馬身半差をつけて悠々と先頭でゴールを駆け抜けた。川田は「前向き過ぎますが、きょう勝つことに関してはいい方に出たと思います」とレースを振り返った。