「新馬戦」（２８日、福島）１番人気のジーティーマイカ（牝２歳、父シスキン、母ベルカプリ、栗東・前川）が、２歳コースレコードタイとなる１分８秒４をマークし、７馬身差の圧勝劇でデビューを飾った。松山は「４コーナーで仕掛けてからの手応えがすごくて、余裕を持っての７馬身差でした。スピードがあって強かったです」と絶賛。前川師は「能力はあると思っていましたが、思った以上の勝ち方でした。今後は未定ですが、