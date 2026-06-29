「新馬戦」（２８日、函館）シグレ（牝２歳、父トワイリングキャンディ、母フェルディナンダ、栗東・武英）が断然の１番人気に応えて圧勝。スピードの違いでハナを切り、馬なりのまま後続を６馬身突き放した。武豊は「すごく真面目で一生懸命。バネの利いたいい走りをしますね。ボクは乗っていただけでした」と素質を高く評価。武英師も「いいスピードを見せてくれました」と笑顔。次戦は函館２歳Ｓ（７月１９日・函館）に向