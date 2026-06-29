「新馬戦」（２８日、小倉）二の脚の速さで先手を奪った１番人気のトシミチ（牡２歳、父アレスバローズ、母サーストンララア、栗東・谷）が押し切り、デビュー戦を白星で飾った。「スタートは遅かったですが、二の脚でハナに行って、そこからは楽でした。ここを使って良くなると思います」と幸。谷師は「まだ真剣に走っていなかったし、上積みはあるかな。次はひまわり賞（７月１８日・小倉）へ向かう」と中２週での連戦へ意