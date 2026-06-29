フランス東部でスカイダイビングのために飛行していた民間の小型機が墜落し、乗っていた11人全員が死亡しました。フランスメディアによりますと、28日、東部のナンシー近郊で、スカイダイビングを行うために飛行していた民間の小型機が墜落し、参加者5人とインストラクター5人、パイロット1人の合わせて11人全員が死亡しました。小型機は住宅街近くの草むらに墜落しましたが、地上で巻き込まれた人はいなかったということです。離