シンガー・ソングライターの矢野顕子が、7月1日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。矢野顕子＝テレビ朝日提供71歳でニューヨークを拠点に活動するシンガー・ソングライターの矢野。60代になると「宇宙飛行士になりたい!」という夢を持ったそう、「泳げないといけない」と知ると苦手だった水泳の特訓を始めて泳げるようになったという。コロナ禍のステイホーム中に見たバレエ団の