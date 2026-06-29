「こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありませんこの世のすべての問題を解く鍵は愛です愛があれば戦争なんか起こりません」6月20日午前9時30分、老衰のため91歳で亡くなった歌手で俳優の美輪明宏さん。冒頭の言葉は、生前、美輪さんが所属事務所に託した最期の直筆メッセージだ。定期的に『女性自身』に出演してくれた美輪さん。本誌でも、「“自分より相手”。見返りを求めない、ひたむきに愛しぬく『無償の愛』こそが