世帯年収1000万円を超えれば裕福というイメージがあるが、子供2人を私立に通わせるとなると話は別らしい。投稿を寄せた神奈川県の50代男性（メーカー・営業職／世帯年収1300万円）は、自身が年収1200万円で、妻の年収100万円で生活しているが「首都圏において裕福といえるとは全く思えない」と語る。小遣いは年間80万円で「酒、たばこ、昼食、ゴルフ、車維持費を支出」男性の家庭では、住居費を抑えつつも子供たちの学費が家計を大