ただの話していたら「両想い」と勝手に脳内変換して暴走する男は迷惑だ。ときに、相手の人生に深いトラウマを残すこともある。投稿を寄せた50代女性は、学生時代の出来事が今も忘れられないという。当時女性には、「女にだらしがない先輩」がいた。この先輩が相当やばい人物だった。「お前と恋愛感情なんざぁねぇんだよ！！クソが！」あるとき、先輩と話していたら、いきなり強引なアプローチを受けたという。「その人と話していた