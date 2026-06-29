社長の不祥事やプライベートな決断によって、社員が理不尽な巻き添えを食うことは珍しくない。投稿を寄せた50代男性（介護職員）は、かつて老人ホームや役所関係の家具を製造する会社に勤務していた。しかし、社長の自業自得とも言える不祥事で、思わぬとばっちりを受けることになる。社長の汚職がバレて「仕事がもらえなくなり……」あるとき、勤務先の社長が汚職に手を染めたことが発覚した。公共施設の案件を手掛けていた会社だ