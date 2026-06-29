財布や現金を落として青ざめた経験がある人も多いだろう。親切な人が拾って戻ってくればラッキーだが――。投稿を寄せた愛媛県の50代女性は、財布を失くしたことが数回ある。「しかし！何故か毎回、戻ってきました」と強運の持ち主のようだ。そんな女性は学生時代、落とし物から不思議な縁を体験したことがある。まさに「狭い世の中でした」うっかりしていたのか、バイト代の入った給料袋をスーパーで落としてしまった。警察からの