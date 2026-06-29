求人情報の「アットホーム」や「家族的」という言葉ほど、実際に入社したあとで裏切られやすいものはないだろう。投稿を寄せた40代男性（ドライバー／年収600万円）は、ネットの求人サイトで見つけた従業員20名前後の企業に採用された。「家族的」という紹介文が印象に残っていたというが、入社直後からいきなり違和感を抱くことになった。採用時に取り交わすはずの雇用契約書などの書類が一切なく、就業規則の提示もなし。「業務