良かれと思って動いた結果がすべて裏目に出れば、働くモチベーションが削がれるのも無理はない。投稿を寄せた50代男性は、勤務先のドラッグストアで「仕事がアホらしくなった瞬間」があるそう。その冷めきった胸中を明かした。男性は店舗の売り上げに貢献していた自負があるようだが、会社の反応は微妙だった。「販売コンクールで上位入賞し続けても何も無い（お誉めの言葉、表彰も無い） たまたま上位入賞出来なかったら『手を