記者会見が行われた日本代表・森保一監督が現地時間6月28日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで、決勝トーナメント1回戦・ブラジル戦の前日会見に出席し、PK戦について言及した。日本はグループステージFを1勝2分の2位で突破。グループCを1位で突破したブラジルと対戦することになった。ブラジルは中4日、日本は中3日での一戦となる。日本は昨年10月に東京・味の素スタジアムでブラジルと親善試合で対戦。前