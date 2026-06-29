元乃木坂４６で女優の白石麻衣がパリでのオフショットを公開した。２９日までに自身のインスタグラムを更新した白石は「Ｐａｒｉｓ」とつづると、白のニットトップスにショートパンツ、レインブーツを合わせ、緑のカバンを肩にかけた姿で街並みを背景したショットを披露した。この投稿にファンからは「心臓もちません」「天使降臨」「まいやんスタイルも良すぎる」「可愛すぎる」「最強、未だ健在」「美人過ぎないか」「とん