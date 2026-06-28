〈「チュッチュッチュッ」伊藤英明似のイケメンと30代モデル級美女が突然キス…現役医師も困った【患者同士の恋愛トラブル】〉から続く病院内という特殊な環境で愛し合っていた男女。しかし退院後、彼が別の女性と話す姿を見た彼女は、激しい嫉妬から包丁を握り大暴れしてしまう……。知られざる「患者同士の恋愛」のリスクとは？また、自分が「大谷翔平になりたい」と語り、ハイテンションで周囲を巻き込む20代女性の症例とあ