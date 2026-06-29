敗退のショックに涙する韓国のファン(C)Getty Images韓国国内で飛んだ“暴論”無念の敗退となった。目下開催中の北中米ワールドカップ（W杯）で、1勝2敗でグループリーグの全3試合を終えて、他力に頼るしかない憂き目に遭った韓国代表だ。史上最多48か国が参戦した今大会の“特殊なレギュレーション”が韓国を悩ませた。というのも、今大会は各組3位となった国のうち、成績上位8か国が決勝トーナメントに進出が可能となった。