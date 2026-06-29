◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年6月28日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で先制打を放った。初回の第1打席は相手先発・キングに3球三振。シンカー、チェンジアップとストライク2球で追い込まれると、3球目、外角に沈むチェンジアップにバットが空を切った。それでも3回1死二塁の好機で迎えた第2打席で2ボール