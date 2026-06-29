元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。脚線美のオフショットを披露した。「Paris」と題し、白でコーディネートしたオフショットを公開。オフホワイトの長袖トップス、白のショートパンツ、白いブーツ姿でパリの街並みを散策し、スラリと伸びた白肌の脚が際立った。ファンやフォロワーからも「美しすぎるし美脚すぎ」「可愛くて美しすぎてため息が出ます」「圧倒的な美」「足長っ」「お御足がステ