◆米大リーグブルージェイズ２―３レンジャーズ（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠のレンジャーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場したものの４打数ノーヒットで打率は２割３分８厘となった。岡本は２５、２６日のレンジャーズ戦で２試合連続アーチを放ったが、２７日には４打席４三振、この日も三ゴロ、二飛、三ゴ、遊ゴロと外野にも打球が飛ばずに２試合連