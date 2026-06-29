元F1レーサー片山右京さん（63）が28日、インスタグラムを更新。「アンチエージングアンバサダー」就任を報告した。「アンチエージングアンバサダーと言う者に任命して貰いました」と書き出すと、「多分、年の割に頑張ってるね、と言う人だと勘違いされたんだと思う」と謙遜した。「僕の周りの人は知ってるけど、僕は先週小学校を卒業した子供の様に、心が動いた事に対し一生懸命にやってるだけで、歳を重ねて抗っていた訳じゃない