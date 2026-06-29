7月5日（日）小倉競馬場で行われる、第61回テレビ西日本賞北九州記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1200m）の登録馬は下記の通り。葵ステークスで重賞初制覇を飾った。勢いある３歳馬デアヴェローチェなど13頭がエントリー。【葵S】マテラスカイ産駒 デアヴェローチェが重賞初制覇夏のスプリント重賞アブキールベイアメリカンビキニアンクルクロスイツモニコニコオタルエバーサウンドモリアーナジェニファーデアヴェローチェフ