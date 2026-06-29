7月1日（水）に大井競馬場で行われる、帝王賞（Jpn1・4歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。上半期ダートの総決算。昨年Vで連覇がかかるミッキーファイトは6枠8番から。昨年タイム差なしの2着、アウトレンジは3枠3番へ入った。ミッキーファイトは1ハロン長い印象で、最後のひと踏ん張りが鍵となる。地方勢は年度代表馬のディクテオンが迎え撃つ。注目の発走は20時05分。【帝王賞】ミッキーファイトが交流G1初制覇上半期ダートの