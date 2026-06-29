6月28日に行われたWIN5は10票的中で、5347万4770円の払戻しとなった。函館競馬場で行われた函館記念（G3・芝2000m）は、小林美駒騎乗のアウストラーゼンが快勝。JRA女性騎手として史上4人目の重賞制覇となった。【函館記念】21歳・小林美駒が重賞初制覇！ファウストラーゼンで大接戦を制す10票的中1レース目小倉10R西部日刊スポーツ杯カルパ単勝8番人気2レース目福島10R鶴ヶ城Sエクリプスルバン単勝1番人気3レース目函館11R