札幌市白石区の自宅で男性の遺体を放置したとして60歳の女が逮捕されました。遺体は、女と同居する父親とみられています。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、札幌市白石区の自称無職桑原正枝容疑者60歳です。桑原容疑者は、4月16日からおとといまでの間、自宅に男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。おととい午後3時すぎ、桑原容疑者本人から「父が一週間くらい前に亡くなった」と警察に通報がありました。警察によりますと、