◇ナ・リーグフィリーズ−メッツ（2026年6月28日ニューヨーク）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が28日（日本時間29日）、敵地でのメッツ戦に「2番・DH」で先発出場。両リーグ最速で30号に達した。6回裏に3点を奪われ、3−4と逆転を許した直後の7回1死一塁の第4打席で逆転2ラン。救援で登板したメッツ・千賀滉大に対し1ボール2ストライクからの5球目、96・5マイル（約155・2キロ）を完璧に捉えて、中堅右に運ん