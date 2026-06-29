W杯の南アフリカ戦で試合を見つめる韓国の洪明甫監督＝モンテレイ（ゲッティ＝共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で1次リーグ敗退に終わった韓国の洪明甫監督（57）が28日、辞任を表明した。聯合ニュースが報じた。メキシコ西部サポパンの練習拠点で記者会見し「本日、代表監督を辞任する。ファンの期待する結果を残せなかった。責任は全て私にある」と述べた。A組の韓国は初戦でチェコに勝った後、メキシ