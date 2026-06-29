格闘家の武尊の妻でタレントの川口葵がファンほっこりな近影を公開した。２９日までに自身のＳＮＳを更新した川口は、インスタグラムに「お仕事現場におにぎり握って持っていったの図いつもおにぎり持ってきてるねって言われた今日もお疲れ様でした日曜日ゆっくり過ごしてね」とつづると、５枚の写真をアップ。おにぎりを片手に持ち、満面の笑みを浮かべるショットを披露した。この投稿にファンからは「キャワイイ〜」