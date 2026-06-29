◇セ・リーグ巨人2―1DeNA（2026年6月28日横浜）巨人・キャベッジが2カ月ぶりの3安打だ。初回1死一、三塁から先制右前打を放つと、4回1死で左中間二塁打、6回2死も左中間二塁打。4月26日のDeNA戦以来となる猛打賞に「純粋にうれしいし、継続していきたい」と喜んだ。6月は打率・174も復調の兆しに「しっかりと軸足に重心を残してセンターに返すことを意識している」と話した。