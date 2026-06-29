◇パ・リーグロッテ3―3ソフトバンク（2026年6月28日ZOZOマリン）ロッテ先発の小島が序盤で3失点し2回降板。それでも5回に山口の11号2ランなどで追いつき、3回以降は8投手の継投でソフトバンク打線を封じて延長12回引き分け。サブロー監督は「序盤だけ見たら、よく頑張ったとなるかもですけど、トータルで見たら勝てた試合」と残念がった。同点弾の山口は「絶対打ってやるって気持ちで打席に立った」と気迫の一打を強