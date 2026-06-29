◇セ・リーグDeNA1―2巨人（2026年6月28日横浜）DeNAはまたしても“天敵”にやられた。巨人先発・井上に7回2安打無得点と手も足も出ず。8回に2番手・大勢に2本の二塁打を浴びせ零敗は免れたが、相川監督も「攻撃の形をつくれなかった」と脱帽した。井上には24年7月27日から8連敗。6回7安打2失点と力投するも両リーグワーストの8敗目を喫した石田裕は「先制点と追加点を与えたことは反省」と悔しがった。チームは2連