◇セ・リーグヤクルト4―3中日（2026年6月28日神宮）ヤクルト選手会長の古賀が、10年目で初のサヨナラ打を放った。同点の9回2死満塁で迎えた打席も「狙い球を絞って落ち着いた状態で入れた」と冷静だった。カウント1―1から、藤嶋の真ん中低めのスプリットをコンパクトに中前にはじき返し試合を決めた。チームは今季4度目のサヨナラ勝ちで、ナインからの手荒い祝福に「うれしすぎて覚えてない」と笑顔。雨の中の一戦