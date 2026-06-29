韓国代表・ホン・ミョンボ監督 PHOTO:Getty Images FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で韓国代表が2大会ぶりのグループステージ敗退を喫したことを受け、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が自身のX（旧ツイッター）を更新し、韓国サッカー協会の組織運営や人事を厳しく批判した。 【決勝トーナメント】全試合日程・対戦カード｜FIFAワールドカップ（サッカーW