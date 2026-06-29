日本水泳連盟は28日、東京都内で評議員会を開き、約8400万円の赤字となる25年度決算を承認した。27年度の事業計画も承認され、競泳の日本選手権は4月8〜11日の開催が決まった。また日本中学校体育連盟の主催を外れ、来年度から日本水連が主催する中学生の全国大会について、金子日出澄専務理事は「出場者数を（現在の）800人から1200人に増やしたい。1年生の出場基準（記録）を設ける」との計画を明かした。