日本ラグビー協会は28日、東京都内で評議員会と臨時理事会を開いて役員を改選し、土田雅人会長（63）の再任、山神孝志氏（59）の専務理事就任などが決まった。19年から専務理事を4期務めた岩渕健輔氏（50）は理事を含めて退任する。35年W杯の再招致を目指しており、招致活動に携わってきた岩渕氏と契約し、今後も任務に当たってもらう予定。3期目の続投が決まった土田会長は、W杯再招致を「今回の任期で最大の挑戦」と話した。