◇パ・リーグ楽天2―5オリックス（2026年6月28日ほっと神戸）楽天は終盤に継投が乱れ、逆転負けで連勝が4で止まった。2―1の7回、3番手・中込が味方失策も絡んだピンチに、西川に逆転満塁弾を被弾。プロ2年目の右腕をあえて1点リードの終盤に起用した吉井監督は「ああいうところを抑えられるようになってくれないと。エラーの後、気持ちが揺れたかな。どんな場面でも、いつも通りの気持ちで投げられるように成長してほ