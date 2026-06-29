◇パ・リーグ西武1―5日本ハム（2026年6月28日ベルーナD）西武は逆転負けで4月上旬以来の2カード連続負け越しとなった。先発・渡辺は6回6安打3失点。6試合連続のクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）も4敗目を喫し「先制点をもらって守り切れなかったのが一番悔しい」と唇をかんだ。失点した5、6回とも先頭を出し、2死までこぎつけながら痛打を浴び「もったいなかった」。初優勝した交流戦後は3勝6敗で、30