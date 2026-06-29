◇ナ・リーグメッツ-フィリーズ（2026年6月28日ニューヨーク）メッツの千賀滉大投手（33）が28日（日本時間29日）本拠地でのフィリーズ戦に0-3の5回から今季初めて救援で登板した。だが味方が逆転し4-3として迎えた3イニング目の7回1死一塁で、シュワバーに96.5マイル（約155キロ）の直球を右越えに運ばれ30号逆転2ランを喫した。千賀は今季この試合前まで先発登板を続け、0勝6敗、防御率10.08と精彩を欠いていた。そ