開催：2026.6.29 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 1 [Dバックス] MLBの試合が29日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとDバックスが対戦した。 レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。 1回裏、3番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB