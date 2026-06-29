開催：2026.6.29 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 2 - 3 [レンジャーズ] MLBの試合が29日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレンジャーズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はシェーン・ビーバー、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。 1回表、1番 ジョ