▼4着バドリナート（津村）外枠だったけど、うまく内に潜りこめた。重量が重い中でよく頑張ってくれた。▼5着ガリレア（石橋）返し馬では、ここ最近で一番調子がいいと思っていた。もうワンテンポ待てればよかったけど、あそこが勝負だった。▼6着サイモンシャリオ（田口）3コーナーで内からぶつけられてスムーズさを欠いた。最後はよく伸びてくれた。▼7着ジーネキング（菊沢）スムーズに運べて直線は伸びるかなと思った