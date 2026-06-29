8番人気の伏兵ディールメーカーが逃げ粘って2着。抜群のダッシュで先頭を奪うとラストまで粘り強い走り。ニュージーランドT（4着）に続く重賞善戦となった。高杉は「距離延長の中でリズム良く走れていた。人気馬を相手によく頑張ってくれました」と相棒をねぎらった。