男性アイドルグループ「Aぇ！group」のメンバー・佐野晶哉（24）がラジオNIKKEI賞の表彰式でプレゼンターを務めた。勝ったのはくしくも“サノノ”グレーター。本人も予想が的中したそうで「競馬場を訪れるのは幼少期以来で、現地での競馬観戦は今日が初めてでしたが、ファンの皆さまの大歓声と、ターフを駆ける馬たちの圧倒的な迫力で時間を忘れて大満喫してしまいました。競馬というスポーツの魅力を強く感じました」とコメン