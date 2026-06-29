2番人気リッツパーティーは3着まで。好位2番手で運んだが、最後は勝ち馬の強襲を受けた。横山武は「理想的な枠で、欲しいポジションは取れた。初の右回りで1コーナーでは接触があったし、特殊な馬場で時計も速過ぎた。まだ成長途上の中では悪くない走りだった」と振り返った。