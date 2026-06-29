女優の杉田かおる（61）が28日、自身のインスタグラムを更新し、「3年B組金八先生」で共演した、歌手で俳優の武田鉄矢（77)、鶴見辰吾（61）とのショットを披露した。28日に放送された「テレ東音楽祭」で、武田が「3年B組金八先生」の主題歌「贈る言葉」を生歌唱したが、その姿を杉田と鶴見が見守ったもの。3人は1979年の「3年B組金八先生」第1シリーズで共演。杉田は妊娠・出産する中学生・浅井雪乃を演じ大きな話題となっ