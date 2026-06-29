【競走除外】▽2R…ゴーントゥファー（馬場入場後に左後肢ハ行）▽7R…ザウシャルト（馬場入場後に暴走し疲労）▽9R…ウインルピナス（馬場入場後に右前肢ハ行）【競走中止】▽1R…ブライトライツ、ヴォンヌヴォー（2周目3角手前で前進気勢を欠く）▽2R…アシタバスピリッツ（最後の直線で心房細動）【騎手変更】▽大江原（27日の福島4Rで負傷）→1R江田勇▽小林脩（7Rで負傷）→12R高杉【過怠金】▽5R…柴田大1万円（4角