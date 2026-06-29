メンバー紅一点ケリフレッドアスクは直線、猛然と追い込むも2着まで。直線では勝ち馬に寄られる不利を受け、不完全燃焼の内容になった。またがった北村友は「勝ち馬が真っすぐ走っていたら、僕の馬の勢いだったらかわしていたのでは、という手応えだった。結果として残念でした」と悔しさをにじませた。管理する藤原師から、最後の直線における勝ち馬の進路の取り方について、降着の裁決を求める申し立てがあったが、棄却さ