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【出走取消】▽3R…ジャーナーリア（右前挫石）【競走中止】▽10R…コンティオ（向正面で異常歩様）【過怠金】▽6R…池添1万円（直線内斜行）【戒告】▽1R…古川奈（直線内斜行）▽6R…浜中（直線でのムチ使用法）▽10R…横山和（1角内斜行）▽11R…小林美（直線でのムチ使用法）